Gignac tampoco irá ante Chivas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres quieren seguir como invictos en el actual Clausura 2023 y contra Chivas, rival directo en la lucha por los primeros lugares, no contarán con su delantero estrella André-Pierre Gignac.

El atacante francés no verá actividad al continuar tratando su lesión, así lo dejó en claro Marco Antonio Ruiz, quién no desea arriesgarlo.

“Él va bien, es un gran profesional, pero sí él tiene que tener la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, pero entendió que lo mejor es seguir con esta rehabilitación en estos días pensando en el siguiente partido”, confesó el técnico felino.

Con ello, Nicolás Ibáñez será el delantero titular en solitario una vez más, tal cual como ocurrió frente a Atlas y que con una anotación suya sacaron los tres puntos la semana anterior.

El once que paren los regios contra el ‘chiverío’ tendrá sus respectivos cambios, los cuales son:

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Diego Reyes, Samir Caetano, Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafa Carioca; Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, Sebastián Córdova y Nico Ibáñez.

Feliz por el ‘Tuca’

Por último, el famoso “Chima” reconoció toda su felicidad por el regreso de Ricardo Ferretti a los banquillos de la Liga MX, tocando turno al Cruz Azul de tener los servicios del entrenador más exitoso en los últimos años.

“Me da mucho gusto, todo mundo sabe la relación que tenemos, es un persona muy querida en mi vida, me da mucho gusto, he tenido contacto con él y sé que tenía ganas de dirigir y no me queda más que felicitarlo”, dijo.

Ruiz fue auxiliar del ‘Tuca’ durante la etapa final de su era felina junto a Juninho, hoy ambos integrantes del nuevo cuerpo técnico de Tigres.