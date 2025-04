Gignac quiere revancha contra Rayados

Monterrey, Nuevo León. Una auténtica revancha, así es como la máxima figura de Tigres, André Pierre-Gignac, consideró esta próxima edición del Clásico Regio ante Rayados.

El francés señaló ser una linda semana tanto para Guido Pizarro como al equipo, teniendo un parnde objetivos en puerta con la vuelta de Cuartos de Final de Concachampions ante Galaxy, así como el derbi norteño, primer obstáculo fuerte en la recta final del certamen local.

“Voy a decir la palabra revancha porque el partido de ida lo perdimos en su cancha 4-2 y tenemos que ganar, no hay de otra, el sábado tenemos que ganar. Sabemos lo que representa aquí en Monterrey y también para lo siguiente en el campeonato porque nos vienen tres partidos complicados, queremos terminar lo más alto posible para tener la vuelta en casa, es el objetivo, los veo bieny enfocados. Es una linda semana para él en temas de confianza y trabajo, el grupo está enfocado como siempre prácticamente trabajan bien, de lo visto hoy hubo algunos algunos trabajos delante de la portería, me gustó mucho.

Así que preparado siempre, podemos tener momentos más complicados como últimamente con los tres resultados pero si queremos levantarnos es ahora. Clasificar a semifinales de Concacaf y ganar el Clásico en casa”, confesó.

Asimismo, el europeo confía en pronto poder revertir la sequía de gol en la ofensiva felina, agradeciendo a Nicolás Ibáñez por su esfuerzo, el cual nuevamente tendrá su recompensa, advirtiendo que en cuanto vengan los goles deberán tener cuidado loa rivales.

“Es de rachas, un delantero es de rachas, yo he pasado por eso y con el regreso de Guido, Nico ha peleado y metido gol. No hay nada que reprocharle a Nico, lo vivo todos los días y se el tipo de persona nada y el jugador que es pero es de rachas y si nos encendemos mañana contra Galaxy, pues cuidado el sábado. Es parte del fútbol”, añadió.

Por otro lado, “Dedé” remarcó ya haber corrido en cancha por primera vez en mucho tiempo ante su lesión, esperando regresar lo más pronto posible pero sin adelantarse a su proceso de recuperación.

“Tuve la suerte esta mañana de correr después de un bien tiempo. Hacia mucho que no bajaba a la cancha. Ojalá pueda regresar ante de la liguilla para entrar en ritmo. Sabemos que los ritmos de los juegos son complicados de agarra después de una lesión. Ahí voy, corrí esta mañana, no siento dolores, nada más unas molestias, la inflamación sigue ahí pero como dije hace poco, no le voy a sacrificar más, que mi lesión se recupere al cien por ciento”, dijo.

Acostumbrados a esa presión

Al lugar también habló el presidente del club, Mauricio Culebro, remarcando y alabando a su equipo, el cual ya esta acostumbrado a esta presión con semanas cruciales y demostrar de lo que están hechos.

“Es una semana fundamental para las aspiraciones de todo el equipo, que está bien y tranquilo. Están acostumbrados a ese nivel de presión y semanas tan importante. Prácticamente del estamos hechos para enfrentar estos compromisos, tanto el de mañana y el sábado, estamos tranquilos y con ganas, metidos y esperando ya mañana y luego el sábado”, finalizó.