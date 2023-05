Gignac pide paciencia a los “nuevos incomparables”

Monterrey, Nuevo León. El irregular momento de Tigres tenía que se tranquilizado por alguien de peso y quién mejor que André Pierre-Gignac para ello, pidiendo paciencia a la afición auriazul, tanto los de antaño como a los recientes hinchas.

El ariete galo aseguró que no hay que desesperarse, pues se están preparando a tope en busca de un mejor nivel de cara a esta Liguilla del Clausura 2023.

“No anduve fino, no pasa nada, las pelotas van a caer, es parte de la nueva generación de fanáticos que se desesperan un poco pero si nos desesperamos en cancha es porque no nos salen las cosas y no es adrede. No se desesperen, vamos bien, estamos entrenando bien, concentrados y queremos llegar lo más lejos posible, 3 semanas de concentración a full y lo podemos hacer porque lo hemos hecho, tengo confianza en mi cuerpo técnico, club y mis compañeros, si se da espectacular sino tenemos otros torneos”, explicó.

Respecto a su actualidad goleadora, la cual tampoco ha sido tan productiva, el delantero reconoció más exigencia hacia su persona por parte de sí mismo, tomando de buena manera las críticas y ciertos “memes” que le hacían en redes sociales.

“Si me ven gritar es porque soy exigente hacia a mí mismo también, no me van a cambiar, y soy de instinto y si tengo que hacer seis chilenas las voy a intentar y el día que la vuelva a meter me van a aplaudir, así es el fútbol, un día me van a salir, pero no voy a cambiar el jugador de instinto que soy. Lo tomo bien, hace 3 meses contra el gol de Pumas era el mejor y tenía 5 o 6 goles en 7 juegos, pasó lo que pasó, pegan en los postes, porteros que contra nosotros eran supermanes y vemos en partidos después que les faltaban manos, sabemos que contra nosotros es un partido que hay que jugar al 200 por ciento.

Yo estoy tranquilo, sé que me va a caer la pelota, a veces no va a entrar, últimamente no he andado fino, estoy aquí, hay porteros, palos, mis pies que a veces fallan pero es parte del show de ser centro delantero” agregó.

El máximo romperedes felino acumula siete goles, dos de ellos apenas en el más reciente mes y aún así no es el peor registro de dianas en un sólo certamen, este data desde el Apertura 2021 donde hizo solo tres en fase regular.