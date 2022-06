Gignac desea retirarse en Tigres hasta el 2025

Monterrey, Nuevo León. Los años pasan y la calidad de André Pierre-Gignac sigue sin dudarse, no obstante, pese a atravesar por un momento físico estable, el ariete francés está consciente que no será por mucho tiempo.

Es por ello que aunque no duda en que de seguir con esos cuidados, si podría retirarse hasta la edad de 39 años, pues para ese año (2025) cumpliría la década jugando con los universitarios.

“A pesar de mi edad y mi experiencia, no me fue bien y me tomó un poco de tiempo volver. Pero, cuando estoy en ritmo, va bien. El preparador físico que tenemos aquí es de muy alto nivel.

Llegué a Tigres en 2015, el objetivo es salir en 2025, serán diez años en el club. Mentalmente, tengo 25 años en mi cabeza. Tengo una preparación y un estilo de vida excepcional, así que no veo por qué no podría hacerlo”, explicó.

Cabe destacar, que ‘Dedé’ tiene aún contrato vigente hasta el 2024, esto tras la renovación el año anterior.

Sin embargo, el deseo de cumplir la década jugando para los auriazules lo haría extender un año su acuerdo y culminar su exitosa etapa en la Sultana del Norte.