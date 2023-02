Gignac celebra goles de generosidad en subasta para dar nuevo sentido a niños de Nuevo León

Un poco más de 10 millones de pesos fueron recaudados en la subasta organizada por Fundación Gignac a beneficio de cinco asociaciones que atienden a niñas y niños con algún padecimiento de salud que les afecta uno de los cinco sentidos de su cuerpo.

Los 105 balones convertidos en piezas de arte únicas por artesanos huicholes (wixárikas) fueron ofrecidos al mejor postor en el evento organizado por Fundación Gignac, COMUNIDAR y GIMAU Casa de Subastas en el hotel Safi Metropolitan a beneficio de Cardiochavitos, Claypa, Debra, Destellos de Luz, y Ya Puedo Escucharte.

“Con este número vamos a poder ayudar a muchos, muchos, muchos niños y niñas, y estoy agradecido, muy agradecido con toda la gente, muchas gracias por la respuesta, increíble”, expresó André-Pierre Gignac al darse a conocer la cantidad total recaudada.

La intención del futbolista de origen francés y su Fundación es dejar como legado un regalo que dará sentido y futuro a las vidas de las niñas y niños, beneficiando a sus familias e impactando positivamente su desarrollo físico, social, emocional y su calidad de vida.

“Desde que se acercó a COMUNIDAR para ser inversionista social, André-Pierre Gignac nos ha dado un valioso ejemplo de cómo aportando tiempo, talento y tesoro podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan”, afirmó la presidenta de COMUNIDAR, Carmen Garza T Junco, al dar la bienvenida al evento.

Myriam Salas de Lobo agradeció en representación de Fundación Gignac a todas las personas y organizaciones que en coordinación con COMUNIDAR y GIMAU Casa de subastas participaron en este esfuerzo de inversión social y que además lo hicieron pro bono o de forma gratuita, como fueron La Sociedad, Pozas Creatives, 702 Studios, Micheline House, Movic, hotel Safi Metropolitan, Épica, TFS, Afterlight, VGS Fotografía, y Punto Uno.

Previo a la subasta, André-Pierre Gignac y Alejandro “Cano” Vega, de Fundación Gignac, entregaron los dos balones ofrecidos a la afición en dinámicas de redes sociales.

El primero de ellos fue para Tatiana Briseño Contreras, gerente de Desarrollo Social y Deportivo de She Wins México, A. C., una asociación que busca lograr un impacto social al reducir la brecha de género a través del futbol. She Wins México realizó en Monterrey el evento We Belong, en el marco del Mundial Femenil 2022 de la Concacaf, por el cual durante tres días dio un curso de capacitaciones teórico-prácticas para mujeres entrenadoras, clínicas de futbol y un torneo relámpago para equipos locales, que impactó a 40 entrenadoras y 205 niñas.

El otro ganador fue Adalberto Sánchez Quezada, quien a través de un video demostró que realizó alrededor de 1,500 dominadas con un balón, en poco más de 10 minutos. Al momento de recibir su balón quiso donarlo en pro de la causa de la subasta, pero Gignac agradeció su bondad y le dijo que el balón era un reconocimiento a su mérito, por lo que le daría mucho gusto que lo conservará.

Gignac fue acompañado por varios de sus colegas del Club de Futbol Tigres UANL, como Damián Álvarez, Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Guido Pizarro y Juan Pablo Vigón, además del tenista Benoit Paire, quienes estuvieron conviviendo con los invitados al evento.

ORGANIZACIONES BENEFICIADAS POR LA SUBASTA

Cardiochavitos otorga salud integral a niños y niñas con cardiopatías congénitas. Con los fondos que recibirá podrá realizar cirugías de corazón o cateterismo para menores.

Claypa ofrece atención clínica interdisciplinaria a menores con fisura labial o palatina, realizará más cirugías correctivas para niñas y niños con esta condición de nacimiento que afecta su nutrición y su autoestima.

Debra apoya a personas con epidermólisis bullosa y promueve la investigación y educación sobre esta condición hereditaria, que hace que la piel sea bastante frágil y se ampolle. Con el apoyo económico dará tratamiento y cirugías a menores con “piel de mariposa”.

Destellos de Luz brinda atención médica integral a menores de escasos recursos con alguna problemática visual. Con el dinero obtenido brindará tratamiento y lentes especializados para atender problemas de estrabismo y cataratas.

Ya Puedo Escucharte es una asociación que proporciona aparatos auditivos a personas de escasos recursos con discapacidad auditiva. Los fondos serán destinados a adquirir aparatos auditivos para niños con hipoacusia (sordera o d auditiva eficiencia).