Gignac causaría baja por lesión ante Atlas

Monterrey, Nuevo León. La derrota ante América no sólo dejó rasgos futbolístico negativos en el conjunto de Tigres, sino que además propició la lesión en su estrella goleadora, André Pierre-Gignac.

El francés tiene altas posibilidades de perderse la última fecha ante Atlas por una molestia, así lo informó el club a través de un comunicado.

“Gignac padece una ruptura fibrilar grado uno en la cara posterior del muslo izquierdo, por lo que su reincorporación queda sujeta a evolución”, emitieron.

Si bien el galo no asistió al primer trabajo físico grupal este martes tras dos días de descanso, aún posee esta semana para sanar. No obstante, es sabido que Miguel Herrera siempre brinda descanso de más a aquellos jugadores con molestias para no arriesgarlos, por lo que la falta del goleador felino podría ser un hecho.

De cumplirse, André podría incluso festejar un título de goleo sin jugar, siempre y cuando sus más cercanos perseguidores, tales como Rodrigo Aguirre del Necaxa y Nicolás Ibáñez del Pachuca (ambos con 9 dianas, dos menos que el europeo) no marquen más de un tanto en sus respectivos partidos.