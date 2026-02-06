Gignac, castigado con un juego tras primera expulsión en México 

Monterrey, Nuevo León. Luego de varios días sin actualización, la Comisión Disciplinaria por fin dio a conocer el castigo hacia André Pierre-Gignac.

La organización optó por sancionar al francés con un partido, luego de haber sido expulsado el sábado anterior frente al León.

El galo sufrió la doble amonestación por parte de Adonai Escobedo, luego de haber golpeado con el antebrazo al chileno Rodrigo Echeverria; siendo el primer tarjetón rojo desde su llegada a México en 2015.

El “Bómboro” se unió a Juan Purata como los únicos expulsados del conjunto regio en lo que va del certamen, ambos también por doble amarilla.

Será hasta la fecha 6 que el europeo regrese, cuando los felinos visiten al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, duelo aue cambió de día al pasar hasta el 15 de febrero en punto de las 19:00 horas.