Gignac alcanza cifra goleadora de todo el 2021

Monterrey, Nuevo León. André Pierre-Gignac vive un segundo aire como goleador de Tigres, a tal grado de alcanzar la marca de dianas obtenidas durante todo el 2021, esto en Liga MX.

El histórico atacante galo con el gol anotado a Cruz Azul la noche del miércoles en el Estadio Universitario, llegó a 7 tantos e igualó las mismas anotaciones que hizo entre el Clausura 2021 y Apertura del mismo año.

En el último torneo dirigido por Ricardo Ferretti, el galo solamente hizo 3 tantos, su número más bajo desde su llegada a México. Sin embargo, su siguiente certamen ya bajó la dirección de Miguel Herrera fue con esa misma tónica al realizar sólo 4 goles, es decir un total de siete dianas en 39 cotejos (34 de fase de regular y el resto en Liguilla).

Actualmente, se está cumpliendo la palabra de Herrera que en un arranque de gestión prometió llenar al europeo de pases y goles, siendo de momento el líder de dicha rama (7) en seis juegos consecutivos marcando.

Cabe destacar, que desde el Guardianes 2021 André no alcanza los 10 goles en un solo torneo (hizo once), por lo que de seguir con esta racha no sólo lograría dicho cometido sino que se encaminaría a su tercer título de goleo con los felinos.

Redacción: Edgar Martínez