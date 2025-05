Gianinna Maradona denuncia que el médico de su padre ignoró sus alertas sobre su deterioro

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, comenzó este martes su declaración en el juicio por la muerte de su padre y acusó al médico de cabecera del exfutbolista, el imputado Leopoldo Luque, de haber desoído sus alertas sobre el deterioro de la salud del astro poco antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

“Yo lo veía cada vez peor, no podía conectarse con la realidad, estaba dormido, estaba lento”, expresó Gianinna sobre el estado de salud de su padre poco más de un mes antes de su muerte.

Al identificar este deterioro, se comunicó con Luque: “Él me contesta que tenía altibajos, que había días en los que estaba mejor, días en los que estaba peor. Me habla de (la psiquiatra Agustina) Cosachov, que la habían puesto ellos para que puedan medicar a mi papa de una manera correcta. Y que el sabía que tenía días malos y días buenos pero que él lo veía mejor”.

Gianinna acudió al Tribunal en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, junto a su hermana Dalma, su madre, Claudia Villafañe, y junto al hijo de 16 años que comparte con el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, Benjamín Agüero Maradona.

La llegada de Gianinna Maradona a la decimoséptima audiencia de este juicio, la más concurrida hasta ahora después de la inicial, causó un gran revuelo entre los periodistas locales e internacionales y los fanáticos del Diez que se acercaron a los tribunales.

“Lo único que voy a pedirles es que no me peguen, porque la última vez me pegaron”, pidió Gianinna a los camarógrafos que la acorralaron en la puerta del estacionamiento al que llegó con su vehículo.

También se acercaron al juzgado Jana Maradona, media hermana de Dalma y Gianinna; Verónica Ojeda, expareja del Diez; y tres de los acusados de este juicio: el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Además de estos tres, también son juzgados en este proceso Luque, médico de cabecera de Maradona hasta su muerte, la psiquiatra Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini y el enfermero Ricardo Almirón.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.