Germán Quiroga un podio a Car Motion en el Súper Óvalo Potosino

Un tercer lugar obtuvo para el equipo Car Motion Motorsport, el piloto capitalino, Germán Quiroga, durante la segunda fecha de la NASCAR México Series 2023, que se disputó en el Súper Óvalo Potosino, el cual registró una buena asistencia de aficionados.

El volante del auto marcado con el número 69 CarMotion-E-CONNECTION-Orega-Continental-ROCAmontacargas-SEDFAR-TTBLogistics-Benotto-BOHN-FB-ArteVinil-Sherwin-Williams demostró que el trazado potosino de media milla de longitud le sienta de maravilla, al nuevamente subirse al podio.

“El equipo me dio un muy buen auto, fue un buen fin de semana para todos, no nos enfrascamos en nada, desde el principio supe que teníamos la velocidad, aunque nos faltó tantito al final, nos vamos con un tercer lugar, muy contento a seguir trabajando esto nos ayuda mucho en el campeonato”, refirió Quiroga Fossas.

“Es una plaza donde tenemos buenos resultados normalmente, no fue una bandera a cuadros, pero nos vamos con un tercer lugar y buenos puntos”, subrayó el capitalino, quien cronometró 21.530 segundos en su mejor giro de 184 que dio al óvalo de la capital potosina.

Por su parte, Jorge Quiroz con el auto #96 TREBOL-QM-3constructora-CarMotion no tuvo el debut deseado en el equipo del argentino Javier “Che” Fernández, al abandonar la segunda carrera del año en la vuelta 167. Aún con dicha situación, cosechó buena experiencia en la categoría Challenge, en un óvalo de alta dificultad por su tráfico y poca longitud.

Mientras que, Gerardo “Chispa” Rodríguez con la camioneta #13 sertres-CarMotion-Cervecería80/20-PenthhouseMéxico cumple con una gran actuación y se quedó a un paso del podio al terminar en el cuarto puesto. Durante la carrera vino de media tabla y cada vez se fue acercando a las primeras posiciones para terminar a un paso de subir al podio.

En tanto, la también capitalina Valeria Aranda al mando de la camioneta marcada con el número 27 Cosipsa-2HandsProductionServices-TheFoodCompany-Vips-Stickerscars-FemiumSportsAgency concluyó en el octavo puesto el segundo desafío del calendario de las Trucks México Series 2023.

“Para mí no fue un buen resultado, porque sé que podía quedar más adelante, me quedé frustrada con todas las (banderas) amarillas que provocaron los novatos, no estoy contenta, pero tampoco triste”, mencionó la novel volante, a quien le agradaron las mejoras hechas al óvalo local.

“Tuve muchos errores desde la calificación, porque arranque atrás, si lo hubiera realizado más adelante me pudo haber ido mejor, espero la próxima mejorar, la camioneta estuvo bien, casi al final se me fue de la cola, pero seguía constante en mis tiempos, esperemos que en Chihuahua nos vaya mejor”, sostuvo Valeria, quien se dijo agradecida con el apoyo de sus patrocinadores.

La tercera fecha de la NASCAR México Series 2023 se disputará, el próximo 13 de mayo, de manera nocturna, en el óvalo del Dorado Speedway de Chihuahua.