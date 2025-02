George Russell asegura que mantendrá misma actitud con Max Verstappen tras roces en 2024

LONDRES (AP) — George Russell afirmó que no seguirá el ejemplo de Lando Norris en cuanto a cambio de actitud hacia el campeón Max Verstappen tras una intensa disputa durante la pasada temporada de la Fórmula 1.



Russell acusó a Verstappen de acoso en noviembre y afirmó que el piloto neerlandés amenazó embastirle deliberadamente. La ruptura comenzó con una disputa sobre una penalización en la clasificación que le costó al campeón del mundo la pole.



Norris, de McLaren, dijo la semana pasada que conducirá con “los codos afuera” cuando compita contra Verstappen en 2025, después de las controvertidas batallas en pista entre los rivales por el título la temporada pasada.



“No hemos hablado (con Verstappen desde el año pasado), no tengo preocupaciones sobre él o su conducción ni nada. Eso sucedió el año pasado y quiero concentrarme en mí mismo”, dijo Russell el martes antes del evento de lanzamiento de la temporada de F1 en Londres.



“Obviamente, sentí que las cosas se salieron de control al final del año pasado y dejé bastante claro que no voy a tolerarlo”, añadió. “Pero ahora es 2025 y estoy enfocado en el trabajo, y el trabajo es ganar, así que no voy a cambiar mi enfoque al competir con él, ni con ningún otro piloto. El objetivo sigue siendo el mismo”.



Groserías



El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohammed Ben Sulayem, impulsó una reducción de las groserías por parte de los pilotos de F1, lo que llevó a sanciones la temporada pasada para Verstappen y Charles Leclerc.



Russell es el director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, el organismo que representa a los pilotos de F1, y que pidió a la FIA que trate a los pilotos como adultos en este tema el año pasado.



Desde entonces, las nuevas reglas para 2025 significan que los pilotos podrían ser suspendidos o perder puntos en el campeonato si profieren palabrotas repetidamente.



“Creo que hay mérito en decir que no hay necesidad de maldecir en un entorno como este”, dijo Russell, sentado junto a su nuevo compañero italiano Andrea Kimi Antonelli.



“Pero, en última instancia, especialmente para los chicos cuando el inglés no es su primer idioma, lo primero que te enseñan son las groserías y las primeras palabras en italiano que me está enseñando son las groserías”, añadió.



Russell también ha sido crítico con la FIA después de que el organismo rector despidiera a varios empleados de alto rango, incluido el entonces director de carrera Niels Wittich, la temporada pasada. En noviembre, pidió claridad sobre “quién será despedido a continuación” en la FIA.