Gauff se despide del Abierto de Australia tras una dura caída ante Svitolina

*Sacó su frustración a raquetazos.

Coco Gauff atravesó una jornada para el olvido en los cuartos de final del Abierto de Australia, instancia en la que fue superada con claridad por la ucraniana Elina Svitolina, que se impuso por 6-1 y 6-2.

La tenista estadounidense, tercera preclasificada del torneo y doble campeona de Grand Slam, tuvo serios inconvenientes con su servicio. En el primer set acumuló cinco dobles faltas y cedió su saque en cuatro oportunidades, lo que marcó el rumbo del encuentro.

Una vez finalizado el partido, Gauff descargó su frustración golpeando su raqueta contra el suelo en siete ocasiones: una por cada quiebre sufrido y una más “por precaución”. Para evitar exposición innecesaria, lo hizo en una rampa cercana a los vestuarios, lejos de las cámaras y del público.

Más tarde, en la conferencia de prensa, la jugadora de 20 años explicó que no se siente cómoda rompiendo raquetas en plena cancha y que prefiere canalizar su enojo de forma controlada. “Busqué un lugar donde creí que no había cámaras, porque no me gusta hacerlo”, señaló. También remarcó que considera más sano desahogarse con un objeto que dirigir su frustración hacia su equipo.

Las estadísticas reflejaron la magnitud de la derrota: Gauff conectó apenas tres tiros ganadores en 15 juegos, cometió 26 errores no forzados y ganó sólo dos de los 11 puntos disputados con su segundo servicio.