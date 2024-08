Ganamos con base a garra y entrega: Pauno tras derrotar al Pachuca

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están en los octavos de final de la Leagues Cup al derrotar 1-0 al Pachuca, resultado que en palabras de Veljko Paunovic, se sacó gracias a la garra y estratega del equipo.

El serbio achacó también a la union grupal previo y post el gol del gane, además de la madurez de la plantilla para haber cerrado el encuentro.

“Hoy avanzamos porque lo que no pudo faltar no faltó, es la garra, la entrega, el continuo reparamiento de las situaciones en campo debido a un rival exigente físicamente en su manera de jugar y con sus talentos, hemos respondido bien supimos encontrar el camino porque contrastamos bien pero más en el primer tiempo, penetrar en el área y buscar ese gol que desde inicio salimos bien pero llegó en el momento más oportunidad.

Destaco el trabajo de equipo y la madurez, torneo como estos he tendido en el pasado y se que te toca un partido así y no lo que no puede faltar no faltó que es la fe, confianza y trabajo”, comentó.

Asimismo, se siente agradecido de tener héroes en el plantel que pueden recetará un partido, sin embargo, lo individual también viene de lo colectivo, haciendo entender ello.

“Me gusta esa a analogía de héroes que es lo que utilizo, en el descanso dijimos que uno será el héroe de aquí pero para ello deberá hacer el trabajo de soldados, es trabajo de equipo, siempre queremos que el equipo eleve y destaque a un individuo pero a través del trabajo y actitud que es fundamental en un equipo que juega muchos partidos”, mencionó.

Los regios jugarán la llave a eliminación directa el próximo jueves entre el ganador de New England Revolution y New York City de este viernes por la noche.