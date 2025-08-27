Regio Deporte

Las niñas y jovencitas también juegan y ya se ha lanzado la convocatoria para participar en el tradicional torneo Futuras Campeonas, donde se espera la asistencia de una buena cantidad de escuadras locales, nacionales y extranjeras.

Este evento se ha pactado para las fechas del 13 al 17 de noviembre en la ciudad de México, en diferentes categorías de edad limitada.

Gracias al auge que ha tenido el fútbol femenil en los últimos años, se promueve está competencia, en el afán de que acudan también los buscadores de talento, para detectar a las chicas que serán los ídolos del mañana.

Ya se han registrado conjuntos de la ciudad de México, así como de algunos estados vecinos y se espera la llegada de escuadras del extranjero, en especial de los Estados Unidos.