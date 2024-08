Futol Amateur

El Amateur

La política y el deporte no deben mezclarse, pues mientras el deporte es tomado como la mejor fórmula para atacar el vicio y la violencia entre los niños, jóvenes y adultos.

-o0o-

La política ha demostrado ser solamente un motivo para enaltecer a las personas, con el fin de buscar mejores puestos dentro de la misma, donde incluso han echado a perder los principios básicos de la disciplina.

-o0o-

Al político solo le interesa promover su imágen, pues el deporte atrae multitudes y es ahí precisamente donde se aparecen, pero por desgracia, cuando meten las manos todo se viene abajo.

-o0o-

Ponen sus condiciones, desean que cierto equipo o persona se lleve el campeonato, aún y que no tenga los méritos suficientes para alcanzar la cima, de ahí que aparece la corrupción y llegan al final, no quien sea mejor, sino quien mejor palancas tenga.

-o0o-

Eventos de gran relevancia y con futuro promisorio se fueron a la basura, porque no se siguió el lineamiento principal para alcanzar el principal objetivo, que es beneficiar a la sociedad.

-o0o-

Echemos un vistazo a lo que sucede en el futbol amateur, donde no van a los Nacionales las selecciones, sino un equipo reforzado.