Fútbol con alma: los derbis del Rin toman el protagonismo de la Bundesliga

Tres derbis, tres regiones y una misma emoción. Desde el Rin hasta Suabia, los derbis de la Bundesliga ofrecen un retrato perfecto del alma competitiva del fútbol alemán: estadios llenos, rivalidades encendidas y puntos que valen más por lo simbólico que por lo clasificatorio.

Quincuagésimo clásico del Rin: Mönchengladbach vs. Colonia

La próxima jornada de Bundesliga, el Borussia Park acogerá el derbi renano por excelencia, pues será escenario del clásico número 50 entre potros y carnavaleros, una cifra que simboliza décadas de pasión, rivalidad y orgullo de esta región alemana.

Medio siglo de historia separa y une a Borussia Mönchengladbach y FC Köln, protagonistas de uno de los enfrentamientos más icónicos del fútbol alemán. Un clásico para el que cada equipo llega con necesidades diferentes, pero con una misma urgencia: ganar. El Gladbach del ya oficialmente entrenador Eugen Polanski, irregular y vulnerable en defensa -con casi 20 goles encajados en nueve jornadas-, busca reencontrarse con su identidad ante su público y salir de puestos de descenso. Mientras, el Colonia de Lukas Kwasniok, más pragmático y combativo esta temporada, ha mejorado su solidez en las últimas semanas gracias a una presión coordinada y a la eficacia en las transiciones y quiere, por qué no, soñar con Europa.

Desde que se vieran las caras por primera vez, un 20 de noviembre de 1965 -partido en el que Colonia se impuso por 3-2 en el estadio Bökelberg – las estadísticas han virado muy a favor de los potros: 98 partidos de Bundesliga, Gladbach ha cosechado 52 victorias, 18 empates y 28 derrotas. De hecho, ningún otro equipo ha vencido al Colonia con mayor frecuencia. La diferencia de goles también es notable: 192 para los potros frente a 134 de Colonia. No obstante, en los últimos derbis la situación se ha igualado. Colonia solo ha perdido uno de los últimos siete derbis y se mantiene invicto en los últimos tres encuentros, una racha que no se veía desde hace más de 35 años. Por el lado del Gladbach, desde la humillante victoria por 5-2 en la temporada 2022/23 que no ha vuelto a vencer a su vecino renano.

El duelo, por su parte, promete un choque de estilos: Gladbach apostará por la elaboración, posesión y la amplitud de su juego, apoyándose en sus suplentes, pero también en su goleador, Haris Tabakovic, autor de un doblete en el partido anterior contra el St Pauli, logrando la primera victoria del Gladbach esta temporada. Mientras, el Colonia intentará castigar los espacios con su intensidad y su juego directo, confiando en la puntería de Saïd El Mala, su gran estrella esta temporada.

Derbi del Rin-Meno: Frankfurt vs. Mainz

A unos 200 kilómetros al sur, Frankfurt y Mainz protagonizan otro capítulo de los derbis del Rin, una rivalidad más reciente pero igualmente intensa. Las dos ciudades, separadas apenas por el río y una mentalidad muy distinta, vivirán un choque de necesidades opuestas.

El Eintracht de Dino Toppmöller busca consolidar su racha positiva si se miran únicamente los resultados ligueros, con dos encuentros sin perder, con un hombre fuerte en la defensa como lo es su capitán Robin Koch y otro en ataque, el internacional alemán y exjugador del Mainz, Jonathan Burkardt, quien precisamente es ya el máximo goleador de las ‘águilas’ con seis tantos.

Mientras, Mainz llega al derbi inmerso en la zona baja. Con solo una victoria y el segundo peor registro goleador de la liga, el equipo de Bo Henriksen afronta el encuentro como una oportunidad para reactivar su temporada. Las estadísticas podrían incluso sonreírle, pues en general es un derbi que se ha mostrado notablemente equilibrado, con diez victorias para cada equipo y 14 empates.

Este derbi, de hecho, adquirió fuerza a principios de los 2000, cuando el Mainz ascendió por primera vez a la Bundesliga bajo el mando de Jürgen Klopp. Desde entonces, el enfrentamiento se convirtió en una cita fija del calendario y en una de las rivalidades más vibrantes del suroeste alemán. Frankfurt suele llevar la etiqueta de favorito, pero Mainz ha logrado varias victorias memorables, como la del 4-2 en 2017 o el 1-3 en 2024.

Según destaca una nota publicada por Bundesliga en su portal web, “en este tipo de derbis la ventaja local se reduce: los visitantes promedian más remates y una mayor eficacia al contraataque”. Con todo, ese tipo de duelos suelen romper las jerarquías: la intensidad y el orgullo local pueden equilibrar la balanza.

El Augsburgo de Sandro Wagner se tambalea por momentos y encaja ya tres derrotas consecutivas esta temporada. Se mide ante el poderoso Stuttgart, cuarto en la clasificación.Harry Langer/dpa/picture alliance



Derbi del suroeste: Stuttgart vs. Augsburgo

El tercer foco de rivalidad de la décima jornada se enciende en el Mercedes-Benz Arena, donde el Stuttgart recibe al Augsburgo en el llamado “derbi del suroeste”.

El VfB Stuttgart, una de las sensaciones de la temporada, busca reafirmar su dominio regional y mantener su puesto en la zona alta. Con un fútbol dinámico y vertical, el equipo de Sebastián Hoeneß se apoya en la inspiración de Deniz Undav, Chris Führich o Ermedin Demirovic, máximo goleador, para dinamitar la defensa rival. El Augsburg, por su parte, llega un tanto descompuesto y sin rumbo, tratando de lograr dos victorias consecutivas esta temporada.

Durante décadas, Stuttgartfue el gigante solitario del suroeste, mientras que Augsburgo vagaba entre categorías inferiores. Su rivalidad comenzó a intensificarse tras el ascenso bávaro en 2011. Desde entonces, los duelos han estado marcados por la alternancia: Stuttgart domina en casa, pero Augsburg se ha convertido en un rival incómodo, con victorias clave como el 4–1 de 2021 que agravó la crisis del VfB.

Desde un punto de vista analítico, y cal y como indica una nota del portal Bundesliga, este tipo de partidos regionales, incluso sin tanta tradición anotada, muestran una mayor tasa de goles en los primeros 20 minutos respecto al promedio de la liga.

Con todo, los datos lo corroboran: los derbis incrementan los riesgos de errores, cambian la dinámica táctico-estadística y exigen más “nervio” que “posesión” en muchos casos, de manera que el que maneje mejor la tensión y logre ejecutar su plan psicológico saldrá reforzado. En Bundesliga, estos derbis no solo se disputan: se sienten, se viven y se recuerdan.