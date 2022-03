Aquellos grandes fines de semana disfrutando la fiesta del futbol amateur en las canchas del río ya no volverán, dado que no hay interés por reactivar al centro deportivo más grande del mundo.

Esos domingos matutinos, que eran el paseo para las familias de las colonias del sur, el presenciar los duelos de la categoría Mayor en la liga Oficial y no se diga cuando llegaban los play off por el campeonato.

Esos duelos eran presenciados hasta por cinco mil personas, apostrados, tanto en la vera del campo Independencia, en las gradas de cemento y hasta a lo largo del puente del Papa.

Ya que esos encuentros los protagonizaban equipos con elementos de alta calidad, que bien podrían considerarse como semi profesional, donde incluso, según los conocedores de esos ayeres, los duelos en el río resultaban más aguerridos, que los mismos profesionales.

De hecho, en los campos del río jugaron elementos que llegaron a pisar terreno profesional, como los casos de la Henra Ramírez, Sangres Tankredi, Santiago Rodríguez, Milo Cruz, Pancho Avilán, Ramiro Mata, Armando Mercado, Marcelino “Pini” Gutiérrez, Abuelo Cruz, los hermanos Llanes Toro y párele de contar.

Fue un crímen lo que hicieron los políticos con el río, era la frase común de los grandes promotores deportivos de las colonias del sur, porque le quitaron la diversión a los pobres.