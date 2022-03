Futbol Amateur

Por el rumbo de Apodaca y Escobedo, en las orillas se detectan grandes espacios baldíos, los cuales bien poidrían ser ocupados para la creación de campos deportivos y promover las diferentes disciplinas.

Sin embargo, a las diferentes autoridades municipales no les interesa, ya que, al menos sus ligas deportivas cuentan con espacios suficientes para realizar los diferentes torneos, llámese infantiles, juveniles, adultos y femeniles.

El problema es el hecho que las ligas populares privadas son las que han sufrido el crecimiento poblacional y por ende la desaparición de los espacios, que ha perjudicado a la clase trabajadora.

Y se ha mencionado hasta la saciedad, que el lecho del río Santa Catarina es un espacio que no se aprovecha, ya que a las autoridades no les interesa revivir el considerado centro deportivo más grande del mundo.

Si, ese lugar donde se congregaban diariamente miles de personas para practicar su disciplina y algunos otros como simples aficionados, pero era el lugar predilecto para pasar un tiempo de sano esparcimiento.

Mientras los problemas sociales, como son el vicio y la violencia sigue en caballo de hacienda, ante la falta de programas preventivos, el lecho del río Santa Catarina duerme el sueño de los justos.