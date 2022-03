Futbol Amateur

Cada día que pasa se detecta la inmigración de personas que llegan a nuestra entidad, en busca de mejorar su situación económica, a sabiendas que nuestra tierra se considera la capital industrial de México.

Personas de San Luis, Zacatecas, Tlaxcala, en su mayoría, llegan en busca de un trabajo que les reditúe beneficios económicos, que requiere la familia, por ello nos visitan y llegan para quedarse.

Esto ha traído por consecuencia una gran demanda de casas habitación, por lo que crece cada día más el número de población y obviamente las constructoras de viviendas no se dan abasto para atenderla.

Es obvio que buscan espacio para la creación de nuevas colonias y lo encuentran muy adecuado donde se hayan los campos deportivos, por lo cual es el deporte, quien sufre los estragos del crecimiento de población.

Con la desaparición de canchas, también vienen los problemas para las ligas populares, quenes al no contar con espacios suficientes, se ven en la necesidad de cerrar sus instalaciones.

Y esto trae por consecuencia, la desaparición de equipos, sobre todo pertenecientes a la clase trabajadora, que a la postre se ven tentados en ocupar su tiempo libre en otros menesteres.

Adivinó, ese tiempo libre que antes ocupaban en la práctica de alguna disciplina, lo dedican ahora a cosas no muy benéficas, como son el vicio y la violencia, que nos tiene a todos con el Jesús enla boca.