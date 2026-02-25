Futbol Amateur

El Amateur

Aquel grupo crecía cada vez mas, las ligas se esmeraban en estar al corriente con los pagos de afiliación, ya que ese dinero era para apoyar a las selecciones de Nuevo León, que enviaban a los campeonatos nacionales

-00-

Sin menospreciar a nadie, con la llegada de la liga CNOP, su presidente Filiberto Sagrero convenció a todas las ligas de los municipios rurales, para que se afiliada a la Asociación.

-00-

No podían decir que no, ya que la CNOP realizaba los juegos estatales deportivos del sector popular y entre las disciplinas estaba el futbol y un requisito para participar, era el estar afiliado a la Asociacion

-00-

Había mucha armonía, camaradería entre los titulares de liga y como colofón, Regio deporte también apoyaba, al publicar todos los eventos y avisos de la Asociación, así que por este medio se conocía santo y seña de estatales, convocatorias, cursos de árbitros y juntas de presidentes.