El Amateur

Manuel Chávez, de la liga Hispano fue un enamorado del futbol y muy entusiasta en todas sus actividades, le gustaba ayudar a la gente, siempre dispuesto a tender la mano de quien lo necesitara.

-00-

Por ello se ganó el mote de La Hormiguita Arriera del futbol amateur, pues ya se le miraba colaborando en las fiestas del colegio de árbitros de Monterrey, como en las de la Asociación.

-00-

De igual manera se encargó de visitar ligas, para informarle de los beneficios que acarreaba el estar afiliados, por lo que fue quien mayor número de ligas afilió a la Asociación.

-00-

Manuel Chávez convenció a Mario Romo de Linda Vista, Efrén Martínez de Atlante IMSS, a la señora Alicia de Metrorrey, Florencio Hernández de Zamir, entre otras, para que se afiliaran a la Asociación.