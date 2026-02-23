El Amateur

Tras haber concluido el torneo nacional infantil de convivencia, todo mundo hablaba de la buena organización del torneo, incluso el Lic Cantú, titular de la Asociación organizó un convivio con todos los involucrados, a manera de gratitud por el trabajo realizado.

-00-

Todos estaban contentos porque cada quien realizó su mejor esfuerzo para que el evento tuviera el éxito, que a final de cuentas se logró y que fue reconocido a nivel nacional.

-00-

Paco Cantú ya había dado muestras de su entusiasmo y deseo de sacar adelante al estado y con ese carisma se ganó el aprecio de los presidentes de las diferentes ligas de la localidad.

-00-

Por ello, los dirigentes de torneos se entusiasmaron y desde un principio también realizaron labor de convencimiento de las ligas, para que se acercaran y formaran parte de la revolución del futbol amateur de Nuevo León.