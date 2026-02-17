Futbol Amateur

El Amateur

Nuevo León estaba catalogado como el más fuerte favorito para llevarse el título y así lo demostraba en cada uno de los encuentros que realizaron en la cancha del Cedeco de San Nicolás.

Las instalaciones nicolaitas se vieron abarrotadas de aficionados, principalmente por aficionados locales, a los que se agregaban los acompañantes de los selectivos rivales

Los papás de los niños anfitriones que hospedaban jugadores visitantes tenían la obligación de darles techo y comida, además de llevar y traer a los pequeños, lo que era todo un compromiso.

Por ello, decían los papás que la primer selección que se apoyaba era Nuevo León y en segundo lugar a la que representaba el niño que tenían como visita, porque, quiérase que no, les ganó el cariño.