Futbol Amateur

El Amateur

El torneo nacional infantil de convivencia, celebrado en agosto de 1983 resultó todo un éxito, no solo en organización, sino también en resultados, lo que catapultó a Nuevo León al primer plano.

En todo el país se daban los pormenores de lo que sucedía en nuestra entidad, ya que llegaron selecciones, desde Baja California Norte y sur, hasta Quintana Roo, lo que se convirtió en toda una fiesta.

Esta categoría, denominada infantil de convivencia, estaba dirigida a niños de once y doce años de edad, que era la más pequeña para el Sector Amateur, aunque ya Nuevo León trabajaba con la Infantil Jr, de 9-10 años.

Lo de convivencia era por el hecho que todos los niños participantes se hospedaban en casa de jugadores locales, por lo cual los papás de los niños anfitriones se convertían en tutores por una semana.