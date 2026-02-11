Futbol Amateur

El Amateur

Cuando llegamos el estadio del Cedeco estaba lleno hasta las banderas, pues no solo era la afición de Nuevo León, sino también de los rivales y de las dos selecciones del mismo grupo.

-00-

Era toda una fiesta, con cánticos ensordecedores, además en la cancha apareció el grupo de animación, conformado con niñas del Club Alemania, que presentaron algunos números acrobáticos.

-00-

Todos atentos al grupo de animacion, quienes se esmeraron en su actuación, que servía como preámbulo para el encuentro de la selección de Nuevo Leon, que abría así el torneo nacional en forma oficial.

-00-

Las niñas se retiraron y por altavoz se anunciaba la presentación de las selecciones, dónde obvio, cuando aparecieron los de Nuevo León se desató la locura, pues era catalogado como el más fuerte favorito para llevarse el título.