Futbol Amateur

El Amateur

Después de ese peculiar primer saque de bola realizado por don Raúl Torres, continuaron los invitados realizando disparos al desfile de porteros de los diferentes estados, que deseaban pasar a la historia.

-00-

Todo era alegría en el gimnasio Nuevo León, de Gonzalitos y Ruiz Cortínes, sobretodo los comentarios de sobremesa y en especial la acción de don Raul de hacer el primer disparo con la mano.

-00-

Pero se dio por finalizada la ceremonia y ya los camiones esperaban afuera, para trasladar a las selecciones a las canchas del Cedeco, Pingüinos y Alemania en San Nicolás.

-00-

El CP Mario Villarreal, vicepresidente de la Asociación nos invitó a trasladarnos al Cedeco para presenciar el primer encuentro de la selección de Nuevo León, obvio que era la nota principal de ese día.