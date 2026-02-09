Futbol Amateur

El Amateur

Don Raúl Torres, previamente dio un mensaje a los participantes, a quienes agradeció la visita y les deseó la mejor de las suertes, además de felicitar al comité organizador por tan magno evento.

-00-

Enseguida se colocó una portería y un guardameta se acomodaba para recibir el primer disparo, el cual corría a cargo de don Raúl Torres, quien se acercó para tomar el balón y acomodarse.

-00-

Cuando todo mundo esperaba la patada, don Raúl se acercó, tomó el balón con las manos y se lo envió al portero, ante la sorpresa de todos los asistentes, que esperaban una patada al esférico.

-00-

A pregunta expresa, Don Raúl se excusó al mencionar que estábamos en un gimnasio y no en una cancha de fútbol, lo que extrañados todos los presentes, tomaron la acción como una simple anécdota, que quedaría para el recuerdo.