Futbol Amateur

El Amateur
Luego de finalizado el desfile de participantes, el maestro de ceremonias procedía hacer la presentación de los invitados de honor, con el Lic Cantú como presidente de la Asociación y coordinador general del evento.
-00-
Elisa Navarro era la directora del instituto estatal del deporte, el representante de la séptima zona militar, así como algunos presidentes de Asociaciones de distintos estados que hicieron el viaje.
-00-
Luego de la presentación, se designó a los invitados a dar el mensaje de bienvenida al Lic Cantú, después el juramento deportivo por parte de la directora del deporte en Nuevo León.
-00-
Posterior se invitó a don Raúl Torres, para que fuera el encargado de llevar a cabo el tradicional primer saque de bola, por lo cual todos los invitados bajaron a la duela.