Futbol Amateur

El Amateur

El gimnasio Nuevo León estaba lleno hasta las banderas, no había más cupo en las gradas, en tanto en la duela la situación estaba igual, con todas las delegaciones, organizadores, directivos y medios de comunicación.

Estaban las más altas autoridades deportivas en el estado y como un detalle especial, se invitó a don Raúl Torres, el ya entonces ex presidente de la asociación de fútbol de Nuevo León, quien acudió gustoso al evento.

Inició la ceremonia inaugural con el desfile de participantes, todos ellos debidamente uniformados, acompañados por pequeñas madrinas, quienes portaban el nombre de cada uno de los estados participantes, bajo un estruendoso aplauso.

Por ahí también hacía acto de presencia la mascota del deporte en el estado, llamado Regio León, que hacía las delicias de chicos y grandes con sus ocurrencias, lo que daba un toque especial a la fiesta.