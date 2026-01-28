Futbol Amateur

El Amateur

Cuando ya estaba desesperado por no saber qué hacer con la delegación de la Laguna, como caido del cielo llegó el buen amigo Javier Cortez, de la liga Hispano, preguntando si había alguna selección pendiente.

-00-

Claro que la hay -le dije- y pronto se encargó del seleccionado, para llevar a los niños al centro Prevocacional, ya que el cuerpo técnico y papás de los niños se acomodaron en los hoteles de la localidad.

-00-

La ceremonia de inauguración se había programado en el estadio del Cedeco, sin embargo a última hora se cambió al gimnasio Nuevo León de Gonzalitos y Ruiz Cortines, ya que según se pronosticaba lluvia para ese día.

-00-

El Gimnasio Nuevo León estaba atiborrado de aficionados, entre selecciones, acompañantes y directivos de las diferentes ligas locales, junto con los papás anfitriones, que acudieron para disfrutar de la mejor fiesta del futbol infantil de todo el país