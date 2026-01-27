Futbol Amateur

El Amateur

En el Cedeco llegaban una por una y todo iba confirme lo planeado, hasta ya las cinco de la tarde se esperaron y pensaron que ya habían llegado todos los participantes del campeonato.

-00-

Al no haber mas, el Lic Francisco Cantú, presidente de la Asociación de Nuevo León y coordinador general del evento, nos encargó que nos quedaremos otro rato, por si llegaba algún rezagado.

-00-

Así lo hicimos y alguna media hora después llegaba la selección de la Laguna, por lo que la recibimos y esperaba que el Lic Cantú volviera para acomodar a los niños, pero nada.

-00-

Por ese tiempo aún no existían los celulares y aunque llamé a la Asociación, al Injude, a la dirección de deportes de San Nicolás, pero no lo podía localizar, por lo que nos ponía en predicamento.