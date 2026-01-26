Futbol Amateur

El Amateur
Aquel torneo nacional infantil de convivencia se llevó a cabo los últimos días de agosto de 1983, la cual resultó todo un éxito, ya que al saber que nuestra entidad sería sede, despertó el interés de todas las Asociaciones.
Desde Quintana Roo hasta Baja California se apuntaron para participar, lo que obligó a la Asociación de Nuevo León hacer un esfuerzo extra para acomodar a todas las selecciones participantes.
Aunque en un principio el nacional estaba programado para la segunda semana de agosto, aprovechando las vacaciones escolares, hubieron de posponerlo una semana, para salir adelante con el compromiso.
La llegada de las delegaciones estaba concentrada en el Cedeco de San Nicolás, para que cada encargado repartieran a los niños con los papás anfitriones, quienes se convirtieron en tutores por una semana.