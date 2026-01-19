Futbol Amateur

El Amateur

Parecía difícil organizar el torneo nacional en un momento, donde apenas se había cambiado la dirigencia de la Asociación de futbol de Nuevo León, pero eso sí, había mucho entusiasmo.

-00-

Se realizó la junta con los presidentes de las ligas más allegadas, sobretodo aquellas que promovian el futbol infantil, como San Nicolas, Valle Verde, Venustiano Carranza, Oriente, Hispano y Guadalupe del profe Froylán Limón.

-00-

Se les informó de las necesidades para organizar el nacional y principalmente buscar hospedaje para los niños visitantes en casas de los niños futbolistas de la localidad, lo que era toda una odisea.

-00-

Fue entonces que los dirigentes de liga convocaron a los delegados de los clubes para exponerles la situación y gracias a las buenas relaciones poco a poco se obtenían buenos resultados al respecto.

—-