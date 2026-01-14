Futbol Amateur

el Amateur

Apenas se festejaba el éxito de Nuevo León, cuando el Lic Cantú acudió a la ciudad de México al congreso nacional del Sector Amateur.

Y a su retorno, nos dió la gran noticia a quienes estábamos en el tercer piso del edificio del mercado Colón, que nos dejó sorprendidos, Nuevo León sería sede del Campeonato Nacional Infantil de convivencia en agosto de 1983.

Cayó como agua helada, pues no se tenia experiencia, la Asociación apenas se reestructuraba, aunque lo bueno era que había tiempo suficiente para organizarlo, solamente 17 meses.

Y empezaron desde ya, buscando sedes, por lo que se eligió la cancha del Cedeco, Club Pingüinos y Club Alemania, así como el alojamiento de los niños, hoteles para entrenadores, arbitraje, rayado de campos y toda una maquinaria que empezó a trabajar!