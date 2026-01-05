Futbol Amateur

El Amateur

Esos primeros presidentes de liga empezaron a correr la voz y se hicieron promotores de la afiliación, por lo que llegaron a registrar poco más de 50, de las 60 que se encontraban detectadas por esos ayeres.

-00-

También fueron los primeros directivos en formar la mesa directiva que tenía a su cargo el reordenamiento de nuestro deporte y lo hicieron muy bien, ya que tenían el corazón como bandera, por lo que fueron ganando adeptos.

-00-

Manuel Chávez, de la Hispano empezó a traer ligas como Morelos, Linda Vista, Atlante IMSS, Metrorrey, en tanto Tomas Galarza lo hacía con Oriente San Nicolás, Anáhuac, Miguel Alemán.

-00-

Sin duda un papel importante haría el gordo Filiberto Sagrero de la CNOP, dado que al promover el deporte en el Sector Popular, sugirió a todos los municipios del estado que contaban con ligas, que se afiliaran a la Asociación.