Futbol Amateur

El Amateur

Y los resultados empezaron a llegar, cuando en 1981 la selección juvenil de Nuevo Leon, dirigida por el finado amigo Pancho Avilán, conseguía el tercer lugar en el Nacional Juvenil Benito Juarez en la Magdalena Mixhuca de la ciudad de México.

-00-

Acudimos a ese torneo nacional, a invitación del Lic Francisco Cantú, con quien por cierto nos sucedieron algunas anécdotas, que al tiempo nos causaban hilaridad por lo chusco de la situación.

-00-

Por cierto esa Selección de Nuevo León estaba integrada, entre otros por Francisco Javier “Abuelo” Cruz, Cuauhtémoc Vargas, Héctor Becerra, Juanjo Rodríguez, quienes llegaron a pisar terreno profesional.

-00-

Fue el primer gran logro, sin embargo sería hasta 1983 cuando llega el máximo, en el Nacional Infantil de Convivencia celebrando en nuestra entidad, donde Nuevo León prácticamente se llevó todo, campeón invicto, menos goleador, campeón goleador, ofensiva más letal, mejor entrenador y mejor porra.