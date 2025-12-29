El Amateur

El Lic Francisco Cantú llamó a junta a todas las ligas que se decían afiliadas a la Asociación, por lo que se hicieron presentes más de 25 dirigentes de organismos, en reunión celebrada en el gimnasio Nuevo León.

Ahí los felicitó por estar afiliados y trabajar bajo el reglamento del Sector Amateur, sin embargo también les hizo ver la necesidad de contar con recursos para impulsar este deporte a nivel nacional, ya que el presupuesto del gobierno no era suficiente.

Todos y cada uno de ellos se comprometieron a cumplir con las cuotas, además también se decían emocionados, porque se realizarían los Torneos Estatales, donde se eligirian a los mejores, para formar las selecciones de Nuevo León.

De esta manera se empezaba a reordenar el futbol amateur de la localidad, lo que despertaba la esperanza de elevar la calidad y colocar a nuestro estado en los primeros lugares a nivel Nacional, como sucedería posteriormente.