El Amateur

Las visitas que realizamos a otras ciudades del país fue durante la época dorada en Nuevo León, cuando el 13 de diciembre de 1980 hubo cambios en la Asociación de futbol de Nuevo León, cuando el Lic Francisco Cantú suple a don Raul Torres.

Cuando se hace el cambio de mandos se descubre que si bien, era cierto que existían muchas ligas afiliadas, estás no cumplían con sus obligaciones, principalmente en lo referente al pago de sus cuotas.

Este fue el principal motivo por el cual don Raul dejó de organizar los Estatales, al no contar con recursos económicos suficientes, pues el presupuesto otorgado por Gobierno del estado no era suficiente.

Por ello, a la llegada del Lic Cantú a la presidencia, el primer paso fue realizar un censo de todas las ligas afiliadas, a quienes se les solicitó cumplir con los pagos, pues era la única manera de sacar adelante el futbol amateur de Nuevo León.