Futbol Amateur

El Amateur

Muy distinto en las ligas no afiliadas, ahí el reglamento dra el que imponía el presidente de la liga, en cuanto a premiación, costo, sanciones y pago de arbitraje.

-00-

Varias veces recibimos en la oficina a los delegados, que nos exponían la situación, la mayoría exageradas, sin embargo, cómo era un torneo de liga no afiliada, nada se podía hacer.

-00-

Por ello siempre se les invitaba a participar en ligas adheridas, pues además, los mejores jugadores tenían la oportunidad de formar la selección de la liga para ir al Estatal.

-00-

El Estatal era un escaparate, donde los buscadores de talento acudían a presenciar los encuentros, para descubrir jugadores que se convertirían en ídolos del fútbol profesional, incluso de talla mundialista.