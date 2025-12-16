El Amateur

Existían ligas, como Oficial, Valle Verde, Popular Escobedo y San Nicolas, que pagaban hasta el 60 por ciento a los árbitros, por ello estos organismos no batallaban con el servicio arbitral.

Además los equipos que participaban en ligas afiliadas estaban también protegidos por la Asociación, pues como máximo organismo rigente del futbol amateur en el estado, tenía la obligación de recibir inconformidades.

O sea, que en caso que un equipo no estaba de acuerdo con la sanción impuesta por la liga, en referencia a un problema, tenía derecho de exponer la queja ante la Asociación de Nuevo León.

Esta analizaba la inconformidad, se comunicaba con la liga para que diera su versión y con todos los argumentos emitia el fallo, a favor o en contra, lo que tanto liga, como equipo debían acatar.