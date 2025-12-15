Futbol Amateur

El Amateur

Los árbitros con deseos de trabajar en las ligas afiliadas deberían contar con su curso de capacitación, mínimo de categoría Oficial, ya que esto le daba buena imagen a la liga donde trabajaban.

-00-

Por ello lis equipos buscaban las ligas afiliadas, porque sabían de antemano que estarían dentro de un torneo donde se respetaba el reglamento del Sector Amateur de la Femexfut, además de contar con su historial, en caso de llegar al profesional.

-00-

Había calidad en la organización, pues por principio de cuentas la liga no podía lanzar la convocatoria para su nuevo torneo, si no se contaba con el aval de la Asociación de Fútbol de Nuevo León.

-00-

La Asociación checaba costos, premiación, costos de inscripción, arbitraje, incluso lo que se le debería pagar al árbitro por encuentro trabajado, que por lo regular mínimo era el 50% del ingreso por juego.