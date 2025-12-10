Futbol Amateur

El Amateur

Con el surgimiento de nuevas ligas y al ver los altos costos de arbitraje para una clase trabajadora, se optó por formar sus propios grupos de árbitros, exclusivos de la liga.

Para ello se contrataba a un elemento de experiencia, con capacitación oficial, donde la liga les ofrecía menor pago, pero directo y sin rebajas, lo que era una tentadora oferta.

Además había otro detalle, ya que los lunes el colegio recibía las cédulas de los partidos trabajados el fin de semana y era hasta el viernes que recibían la paga y las cédulas de la siguiente jornada

Por ello los grupos se multiplicaron, pues las ligas pagaban los juegos al final de la jornada, aunque también, como estaban afiliados a la Asociación, todos tenían la obligación de contar con su curso de capacitación, mínimo de oficial.