Futbol Amateur

El Amateur

Eso tenía un costo, además el sábado se programaba una charla con un árbitro profesional, que por lo regular era quien trabajaba el juego sabatino, ya seaTigrdes o Rayados.

Para el domingo se realizaba un macro día de campo en las instalaciones del Deportivo Bancario, donde acudía la totalidad de los árbitros, con su respectiva familia.

Pero no solamente era ese festejo, ya que también se preparaba algo especial para el día de las madres, del padre, del niño y no se diga la pisada navideña y todo eso generaba gastos, que cubrían los agremiados.

Por ello a la hora de cobrar sus encuentros trabajados había una buena rebaja, donde todos estaban de acuerdo, pues esto era parte de las obligaciones, para quien deseara pertenecer al glorioso colegio de árbitros Monterrey.