Futbol Amateur

El Amateur

Los altos costos del Colegio de Monterrey se debían a los gastos de administración, por ello les rebajaban un porcentaje a lis árbitros, quienes lo pagaban con gusto.

Sin embargo, la paga era poca, porque también el colegio realizaba infinidad de eventos sociales durante el año, para beneplácito de los mismos integrantes del decano organismo.

Por principio de cuentas, estaba el día del árbitro, el 25 de agosto, donde se organizaba una cena-baile para todos los agremiados, además de los invitados especiales, que de alguna manera apoyaban al arbitraje.

Ese evento se realizaba el viernes donde todos los árbitros podían llevar a su pareja, por ello durante el año se les rebajaba un porcentaje de los encuentros trabajados en las diferentes ligas a las que prestaba servicio.