Futbol Amateur

Los árbitros de aquellos ayeres eran de los mejores, aunque como siempre sucede, en los torneos de las ligas había dudas sobre su trabajo, especialmente durante las finales.

Por ello, surgió la idea de que el duelo final fuera dirigido por árbitros del Colegio de Monterrey, lo que daba la seguridad de un buen trabajo, para que no hubiera dudas en ningún equipo.

Era día de fiesta: la cancha bien pintada, limpia, y la llegada de los equipos con sus seguidores, que ponían el ambiente. Matracas, sonajas, tambores y cánticos le daban el toque de celebración.

Pero también destacaba la llegada de los árbitros: vestimenta impecable, bien presentados, lo que llamaba la atención de la concurrencia. Su trato educado, a decir verdad, también robaba algunos suspiros de las chicas que acudían a presenciar el duelo.