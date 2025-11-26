Futbol Amateur

El Amateur

El colegio de Monterrey tuvo sus propias instalaciones, localizadas en Diego de Montemayor, entre Reforma y Colón, donde su último presidente fue el buen amigo Julian Domínguez

-00-

Precisamente, una ocasión que estuvimos por ahí, a invitación para presenciar la graduación de nuevos elementos, disfrutamos de una gran velada.

-00-

Tras concluir el evento protocolario, la directiva nos invitó a disfrutar de un pequeño refrigerio, cosa que no habríamos de desairar, para convivir un rato con los hombres del silbato.

-00-

Entre anécdotas, bromas y demás se pasó el tiempo, pero todo ello versaba en torno al fútbol y en especial al arbitraje, la cual resultó muy amena y llena de aprendizaje, hasta que el profe Porfirio decidió cortar diciendo: “hablar de arbitraje nos llevará toda la noche y no terminamos, mejor hay que ir a descansar!”, y todos a sus casas.