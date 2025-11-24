Futbol Amateur

El Amateur

Se le valoró mucho al profe en todos los colegios, se le respetaba, porque se ganó el aprecio a pulso y demostró el cariño que se debe tener a la profesión, por ello también tuvo un gran contrincante, el profe Liborio Chávez de la Rosa.

-o0o-

El profe Liborio surgió del colegio de Monterrey y llegó a convertirse en instructor y daba el curso de categoría Oficial para principiantes, en tanto el profe Porfirio estaba encargado del curso de categoría Nacional.

-o0o-

Ya de ahí estaban listos para dar el salto al profesional y ahi estaban otros grandes del arbitraje a nivel de instructores, como lo fue principalmente el Ing Raúl Izaguirre y enseguida Virgilio Ramírez, quienes eran los visores de los partidos de Rayados y Tigres.

-o0o-

Pero fue tanto el cariño del grupo de la CNOP, que decidieron bautizar a su grupo en forma oficial como Colegio de Arbitros CNOP Prfr Porfirio Rodríguez Villa, lo que fue un gran homenaje, aún en vida para el estimado maestro.