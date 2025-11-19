Futbol Amateur

El Amateur

Decían que esas charlas estaban sabrosas, pues aparte que los silbantes conocían más sobre las reglas, también pasaban un momento de diversión por cada ocurrencia de los elementos, al platicar alguna anécdota

Y vaya que había infinidad de ellas; una vez en la CNOP un elemento pregunta; si en un encuentro el delantero dispara a la portería rival, pega en el poste, pero hay ventarrón en contra, la pelota se va hasta el otro extremo y entra a la portería, ¿qué es’.

El profe muy atento, empezó a analizar paso a paso la jugada y todos expectativos a la respuesta, meciéndose los cabellos por lo raro de la acción, solamente alcanzó a decir, “esas son haladas”, y todos explotaron en carcajadas.

Aunque, el cuestionador insistió que podía suceder y claro que sí, aunque es mucho muy difícil, el profe dio la respuesta tajante, “pues es autogol” si no la toca un compañero que esté adelantado.