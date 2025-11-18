Futbol Amateur

El Amateur

Para el profe Porfirio era su mejor motivación acudir a la liga de la CNOP, pues sabía que había muchos elementos a quienes debía instruir en el arbitraje, además que siempre era bien recibido, admirado y respetado por los silbantes.

-o0o-

Claro que, como instructor oficial de la delegación de arbitros de Nuevo León, órgano técnico de la Asociación del Estado, tenía la obligación de llevar a cabo cursos de capacitación donde se requería.

-o0o-

Y así lo hizo, pues también daba charlas en San Nicolás, Sindicatos Autónomos, Valle Verde y hasta en Santiago y todo lo realizaba con la mejor de sus intenciones, por ello se convirtió en el mejor instructor del arbitraje amateur.

-o0o-

No solamente por sus conocimientos en la materia, sino por el trato amable, en ocasiones jocoso, que levantaba alegría y entusiasmo entre sus alumnos, que hacían más largas las charlas del tiempo programado.