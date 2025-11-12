Futbol Amateur

El Amateur

Esa primera charla que sostuvo el profe Porfirio con los elementos de la CNOP estuvo muy entretenida, pero fue para conocer el grado de conocimiento en el que se encontraban los jueces del futbol de ese organismo.

El profe solamente se meció el cabello y exclamó, “en qué lío me he metido, estos cuates están p´al arrastre”, pero fue todo un reto sacarlos adelante, pues además el buen profe era todo un enamorado del arbitraje.

Y aunque los árbitros le sacaban canasa verdes por las preguntas que le hacían, denotaban mucho entusiasmo entre todos y cada uno de los integrantes, quienes estaban ávidos por aprender las 17 reglas del futbol.

Y aunque difícil, pero poco a poco bajaba el índice de agresiones, a grado tal, que el colegio de árbitros de la CNOP llegó a convertirse en uno de los mejores de aquellos años, dode para rematar, representaron dignamente al arbitraje de Nuevo León a nivel nacional.